Открытие новой поликлиники в Гомеле, встреча Президента с активом Гомельской области и массовая уборка зерновых. Главное за вторник

ГЛАВНОЕ
Взрослое отделение поликлиники в 17-м микрорайоне Гомеля торжественно открыто. В церемонии принял участие Глава государства.
– Я очень хорошо осведомлен, что это был нужный объект для людей, – сказал Александр Лукашенко во время церемонии. – Но хочу вам пожелать, чтобы вы сюда не ходили вообще.
Караник о новой гомельской поликлинике: подобные станут новым стандартомВ своем выступлении Президент отметил, что Беларусь нужно сохранить:
Караник: все центральные районные поликлиники Минска будут оснащены компьютерными томографами
Глава Минздрава рассказал о перспективах развития скорой помощи
«Все в одном кабинете». В новой гомельской поликлинике врачи узкого профиля смогут оказывать помощь на всех этапах
– Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле вместе со своими детьми.
Президент также пообщался с местными жителями, а затем провел встречу с активом Гомельской области. Александр Лукашенко отметил, что выбранная в свое время социально ориентированная политика дает сегодня свои результаты. Глава государства высказал мнение о профессиональных кадрах: он считает, что наши люди умеют делать все. Он также подчеркнул необходимость сделать максимум для того, чтобы в следующей пятилетке дополнительно повысить благосостояние граждан.
В Беларуси началась массовая уборка зерновых. По оперативным данным на 21 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны в Беларуси с площади в 120,7 тыс. га, это 5,5% от запланированной площади. Намолочено 443,8 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 36,8 ц/га.
ОБЩЕСТВО
В Беларуси на 21 июля выздоровели и выписаны 58 592 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего зарегистрировано 66 348 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено 1 202 214 тестов.
В Беларуси выдано около 17 тысяч генетических паспортов, и эта работа будет расширена. Расшифровать свой геном и узнать индивидуальные особенности метаболизма холестерина, витаминов и многое другое можно будет в обновленном Республиканском центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси, торжественно открытом после серьезной модернизации.
В Беларуси продлили госрегулирование цен на маски и дезсредства до 4 октября. Предельный норматив рентабельности, испoльзуемый для определения суммы прибыли, пoдлежащей включению в oтпускные цены производителей, устанавливается в размере 10%, предельная максимальная надбавка импортера – в размере 10%, максимальная оптoвая надбавка к oтпускной цене – 15%, максимальная торгoвая надбавка (с учетoм оптoвой) – 15%.
Централизованное тестирование во второй резервный день будет сдавать 331 абитуриент. Из них 268 – русский язык. Таким правом могут воспользоваться те, кто по уважительной причине не смог пройти испытание в основной день. При этом абитуриентам необходимо было перерегистрироваться и представить в комиссию документ, подтверждающий уважительную причину.
На централизованном тестировании по всемирной истории шесть абитуриентов набрали 100 баллов. В 2019-м их было двое. Нулевой результат, как и в прошлом году, никто не показал. А вот на ЦТ по географии максимальный балл не набрал никто. Такая же ситуация сложилась и в прошлом году.
Минск в первом полугодии посетили более 200 тысяч иностранцев. В первом полугодии 2019-го этот показатель был примерно в три раза больше – свыше 600 тысяч зарубежных гостей. Миграционный поток временно уменьшился из-за эпидемиологической ситуации.
В стратегии развития туризма в Беларуси до 2035 года учтут уроки пандемии. Проект национальной стратегии развития туризма до 2035 года рассмотрели на очередном заседании межведомственного экспертно-координационного совета (МЭКС) по туризму при Совете Министров, которое состоялось в онлайн-формате.
Около 800 украинцев смогут посетить Ольманские болота для сбора дикоросов. Места упрощенного пропуска граждан Украины с целью сбора ягод начали функционировать на территории Полесского лесхоза. Пересекать границу здесь могут жители 10 приграничных населенных пунктов Украины.
Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех трамваях Минска. В подвижном составе столичных трамвайных маршрутов внедрили систему TIX. Чтобы воспользоваться виртуальной оплатой проезда, пассажиру необходимо скачать в GooglePlay или AppStore приложение «TIX» и привязать к нему свою банковскую карту. Это может быть Visa, MasterCard или БЕЛКАРТ.
В Минске в первом полугодии введено в эксплуатацию 4,5 тысячи новых квартир. В первом полугодии прошлого года общей жилой площади было введено в строй меньше – 239,9 тыс. кв. м. Однако в целом объемы строительства в Минске постепенно снижаются: задание на текущий год на 83,3 тыс. кв. м меньше, чем было в 2018 году.
ЭКОНОМИКА
Ситуация в экономике в основном стабилизировалась. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время заседания Президиума Правительства, где рассматривается проект Программы социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы. Роман Головченко также напомнил о поставленной Президентом цели выхода в 2025 году на ВВП в 100 миллиардов долларов.
Премьер-министр рассказал о проекте бюджета на следующий год. В 2021 году рост ВВП страны составит 3,5 процента, заявил Роман Головченко. Больше половины этого прироста – 1,9 процентного пункта – планируется обеспечить за счет внешнего спроса. Задача ухода от перекрестного субсидирования с повестки не снимается, отметил Премьер-министр.
Банк развития сможет самостоятельно отбирать коммерческие проекты для финансирования. Такое решение закреплено постановлением Совета Министров № 414 от 10 июля 2020 года. Ранее банк работал преимущественно с проектами, включенными в государственные программы либо одобренными Главой государства или Правительством.
"Белавиа" продлила приостановку ряда международных рейсов. До 28 июля не откроется сообщение с Варшавой, Вильнюсом, Ригой и Таллином, сообщили в пресс-службе перевозчика, до 31 июля будут закрыты все российские направления, а также Ташкент и Ларнака, до 15 августа – аэропорты Грузии и Казахстана, а также Вена, до 1 сентября – Ашхабад.
Эксперт: создание сервисов для потребителей в период пандемии позволило МАЗу нарастить долю на рынке. Дилер ОАО «МАЗ» в Украине Андрей Власенко отметил, что предприятие изменило стратегию, и это позволило ему сохранить и нарастить долю на рынке.
Stadler завершил поставку поездов для минского метро. Пятивагонный поезд для Минского метрополитена после успешного завершения приемо-сдаточных процедур начал коммерческую эксплуатацию на действующих линиях метро вместе с остальными ранее поставленными составами.
СПОРТ
Азаренко сыграет на турнире в Лексингтоне, стартующем 10 августа. Кроме того, планируется, что на турнире выступят звездные американки Винус и Серена Уильямс, а также Слоан Стивенс. Полный состав участниц станет известен позднее.
Экс-защитник «Детройта» подписал контракт с минским «Динамо». 29-летний шведский защитник Адам Альмквист подписал с белорусской командой контракт на один год. Альмквист был задрафтован «Детройтом» в 2009 году и по достижении 20 лет отправился в АХЛ в фарм-клуб «Ред Уингз» – «Гранд-Рэпидс Гриффинс».
"Ювентус" переиграл "Лацио", Роналду продолжает ставить рекорды. В 34-м туре чемпионата Италии "Старая синьора" принимала "Лацио", причем на поле сошлись лучшие бомбардиры первенства Роналду и Чиро Иммобиле. Первый тайм закончился скучными нулями на табло, все самое интересное произошло во второй половине встречи.
В МИРЕ
В украинском Луцке неизвестный захватил пассажиров автобуса в заложники. Захватчик представился именем Максим Плохой. Он хотел, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в YouTube заявления, что именно они являются террористами в законе.
Спустя несколько часов рядом с автобусом прогремело несколько взрывов. К вечеру всех заложников освободили, а террориста задержали. Силовики взяли транспорт штурмом. В офисе Владимира Зеленского сообщили, что террорист сдался после просмотра обращения президента Украины. Также были задержаны сообщники злоумышленника.
Певец Юрий Антонов попал в больницу. Антонову сделали операцию, которая прошла успешно. У музыканта возникли проблемы с ногой. В феврале Антонову исполнилось 75 лет. Настоящая слава пришла к нему в 1980-е, когда он записал с «Араксом» ряд хитов, впоследствии вошедших в альбом «Крыша дома твоего».
Власти Великобритании хотят взять под контроль рекламу криптовалюты. В британском министерстве финансов уже ведутся соответствующие консультации. Сейчас реклама криптовалюты в Великобритании никак не регулируется. И это несет определенные риски для потенциальных инвесторов, считают финансисты.
Восемь предназначавшихся для Турции американских истребителей купят ВВС США. Отмечается, что Lockheed Martin внесет в самолеты необходимые для американских военных изменения. Турция в общей сложности планировала закупить 100 истребителей. Однако сделка сорвалась в связи с закупкой Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400.
КУЛЬТУРА
Более 10 книг опубликованы в серии «Падарожжа па роднаму краю». Эта серия приурочена к Году малой родины и получает государственную поддержку, поэтому цены на книги доступные. Кроме того, представитель издательства «Беларусь» презентовала путеводитель «Беларусь приглашает», переведенный не только на английский, но и французский, и китайский языки.
Умер актер Андрей Сиротин. Ему было 34 год, он долго болел. В Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина Сиротин играл как приглашенный актер. Дату и место прощания объявят позже.
Премьера пятого сезона "Маши и Медведя" состоится 30 июля. Впервые семейный анимационный мультсериал будет показан в формате высокого разрешения 4К. Премьера пройдет онлайн на "КиноПоиск HD". Всего будет 26 эпизодов.
Шарлиз Терон понадобилось три операции из-за съемок в «Бессмертной гвардии». Работая над новым боевиком компании Netflix, 44-летняя Терон сама делала множество трюков. Это стало причиной различным травмам. Звезда порвала связку на большом пальце, а также защемила локтевой нерв, из-за чего почти потеряла контроль над рукой.
МОЗАИКА ЖИЗНИ
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира. Состояние Маска, по оценке Forbes, выросло до 74,2 млрд долларов, и это больше, чем у экс-руководителя Microsoft Стива Балмера. Самым богатым жителем Земли уже третий год остается глава Amazon Джефф Безос ($ 189 млрд).
Гарик Харламов лишился бизнеса во время развода. Его компания закрывается из-за неуплаты налогов. Компания была создана два года назад и занималась разработкой рекламы и изданием печатной продукции.
Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже. Те же типы клеток, которые вызывают мурашки, ответственны за контроль роста волос. Традиционно считается, что появление мурашек на коже помогает животным защититься от холода. Тем не менее этот рефлекс присущ всем млекопитающим, даже тем, у которых нет густой шерсти, включая человека.
ПОГОДА
В среду в Беларуси будет несколько прохладнее по сравнению с последними днями. Кроме того, прогнозируются осадки. Подробнее – в нашем прогнозе.
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