Певец Юрий Антонов попал в больницу

Композитора и певца Юрия Антонова госпитализировали в одну из московских клиник, сообщает Пятый канал со ссылкой на неназванный источник.





Антонову сделали операцию, которая прошла успешно. У музыканта возникли проблемы с ногой.

В феврале Антонову исполнилось 75 лет.

Музыкант родился в Ташкенте. После окончания службы отца в ГДР попал в Беларусь. Окончил Молодечненское музыкальное училище, работал в Белгосфилармонии, руководителем ансамбля Виктора Вуячича, затем в ленинградском ВИА «Поющие гитары» и московском ансамбле «Добры молодцы».

В 1970-1980-е годы песни Антонова появились в репертуаре ансамблей «Весёлые ребята», «Поющие сердца», «Акварели», «Земляне», «Красные маки», Валерия Ободзинского и Льва Лещенко. А настоящая слава пришла к Антонову в 1980-е, когда он записал с «Араксом» ряд хитов, впоследствии вошедших в альбом «Крыша дома твоего».