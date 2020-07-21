Лукашенко в Гомеле пообщался с местными жителями

После церемония открытия Гомельской городской центральной поликлиники Президент пообщался с местными жителями, которых к приезду Главы государства собралось у входа в поликлинику немало.

Гомельчане, в частности, просили Александра Лукашенко обратить внимание на строительство детских и спортивных площадок. Среди просьб – возведение восточного обхода города. Этот вопрос, подчеркнул Президент, сегодня обсуждался с губернатором. Объект будет возведен в будущей пятилетке.

– Гомель – город чистый, аккуратный, без проблем, – похвалил Глава государства.





/Будет дополнено/

Фото: БЕЛТА

