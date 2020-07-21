В украинском Луцке неизвестный захватил автобус с заложниками

Вооруженный человек захватил автобус с заложниками в украинском Луцке. Об этом информирует полиция Волынской области в Facebook.

В правоохранительных органах уточнили, что сообщение о захвате автобуса в центре города пришло сегодня утром. По данным полиции, злоумышленник имеет при себе взрывчатку и оружие. В салоне автобуса находятся около 20 заложников.

В области введен оперативный план «Заложник», центр Луцка оцепили.

Преступник пока никаких требований не выдвигал. Его личность устанавливается.