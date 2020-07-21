Украинские силовики задержали в Харькове сообщников террориста, который в Луцке взял в заложники 13 человек. Об этом рассказал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".
"В Харькове были задержаны личности, с которыми у него (террориста - прим. ред.) имелась определенная связь", - сказал он, не уточнив подробности.
Министр внутренних дел Арсен Аваков после освобождения заложников также сообщил о задержании сообщника и изъятии оружия, пишет ТАСС. Были изъяты несколько единиц оружия, патроны, взрывчатка и другие. Министр также не назвал количество сообщников террориста в связи с тайной следствия.
По данным харьковского издания NewsRoom, во время операции, которую проводила полиция и СБУ в Харькове, задержан возможный сообщник луцкого террориста - 43-летний местный житель. По предварительным данным, террорист, который взял в Луцке заложников, ранее послал в Харьков почтовую посылку, по которой силовики и нашли вероятного подельника. В ходе обыска у него изъяли несколько гранат Ф-1 и РГД, пистолеты ТТ с глушителем и патроны.
Нацполиция Харьковской области информировала, что в регионе "был задержан мужчина, который может быть сообщником мужчины, захватившего заложников в Луцке".
В настоящее время полиция вместе со Службой безопасности Украины проводит обыски по адресу проживания этого лица. С задержанным работают следователи. О других возможных сообщниках пока информации нет.
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В Харькове задержали сообщников луцкого террориста
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