"Белавиа" продлила приостановку ряда международных рейсов

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку полетов по ряду международных направлений.





До 28 июля не откроется сообщение с Варшавой, Вильнюсом, Ригой и Таллином, сообщили в пресс-службе перевозчика, до 31 июля будут закрыты все российские направления, а также Ташкент и Ларнака, до 15 августа – аэропорты Грузии и Казахстана, а также Вена, до 1 сентября – Ашхабад, пишет БЕЛТА.

Напомним, вернуть деньги или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно до 31 декабря текущего года. При этом изменить дату вылета можно только один раз.