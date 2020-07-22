Умер актер Андрей Сиротин

Фото: страница Московского драматического театр имени Пушкина на Facebook

В театре отметили, что Сиротин играл как приглашенный актер. Дату и место прощания объявят позже.Сиротин появился на свет в 1986 году. Окончил Российский институт театрального искусства - ГИТИС (мастерская О. Л. Кудряшова). В Театре имени Пушкина играл Принца Калафа в постановке Константина Богомолова 2010 года "Принцесса и идиот". Также исполнял роли в фильмах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".