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В Пружанах маленькая девочка отвоевала у своры собак котенка и выходила его
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Брошенный автомобиль обнаружен возле белорусско-украинской границы
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Анатолий ЛЕМЕШЁНОККакой могла бы быть наша жизнь, не будь рядом такой беды как тривиальное бытовое пьянство
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Детективный сериал "След" (Россия) <***>.
90 секунд.
Детский доктор.
Мелодрама "Практика" (Россия) <*>.
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Мелодрама "Практика" (Россия) <*>.
90 секунд.
День в большом городе.
Сериал "Семейные мелодрамы-6" (Украина) <***>.
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Новости региона.
Мелодрама "Ветреная женщина" (Россия-Украина) <***>.
90 секунд.
Сериал "Семейные мелодрамы-6" (Украина) <***>.
Новости региона.
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Зона Х. Итоги недели.
Мелодрама "Практика" (Россия) <*>.
Панорама.
Женщины и спорт. Ольга Мазуренок.
Премьера! Мелодрама "Коммуналка" (Россия). 1-я - 4-я серии <*>.
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"Астропрогноз".
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"Таинственная Россия" <***>.
Сегодня. 07.10Детектив "Адвокат" <***>.
Сегодня.
Детектив "Адвокат" <***>.
Премьера. Сериал "Мухтар. Новый след" <***>.
"ЧП.by".
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Остросюжетный сериал "Лесник" <***>.
Суд присяжных.
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Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Детективный сериал "Курортная полиция" <***>.
Сегодня.
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Cериал "Улицы разбитых фонарей" <***>.
"Говорим и показываем". Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
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Премьера. Остросюжетный сериал "Свидетели" <***>.
"ЧП.by".
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"ЧП. Расследование" <***>.
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"24 часа".
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"Утро. Студия хорошего настроения".
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"24 часа".
"Знахарь. Охота без правил". Сериал.
"Званый ужин".
"24 часа".
"Странное дело".
"Следаки". Сериал.
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"Автопанорама".
"Открытый разговор".
"Минщина".
"Званый ужин".
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"24 часа".
"Столичные подробности".
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"24 часа".
"СТВ спорт".
"Тайны Чапман".
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Телебарометр.
Семейная комедия "Последний из Магикян" (Россия) <***>.
"Такая работа". Современный детектив (Россия) <***>.
Комедийная мелодрама "Не родись красивой" (Россия) <*>.
"Папа попал". Семейное реалити-шоу (Украина).
"Барышня-крестьянка". Реалити-шоу (Украина).
"Пин_код". Интерактивный молодежный проект.
"Онлайн. Вне сети". Скетчком (Украина).
Комедийная мелодрама "Не родись красивой" (Россия) <*>.
"Такая работа". Современный детектив (Россия) <***>.
"О еде". Кулинарный мастер-класс.
Семейная комедия "Последний из Магикян" (Россия) <***>.
"Папа попал". Семейное реалити-шоу (Украина).
, 22.05 "Битва экстрасенсов. 14 сезон". Мистическое реалити-шоу (Украина).
Спортлото 5 из 36, КЕНО.
Телебарометр.
Криминальный боевик "План побега" (США) <***>.
Мультфильм "Маша и Медведь" <0>.
Доброе утро, мир! <***>.
Телесериал "Частный заказ", 5-8 серии <***>.
Программа "Медицинская правда" <*>.
Новости (бегущая строка).
Док.фильм "Семейные драмы", <***>.
Новости (бегущая строка).
Программа "Секретные материалы" <***>.
Телесериал "Возвращение Мухтара-2", 43-44 серии <***>.
Новости (бегущая строка).
Худ.фильм "Ненормальная" <*>.
Худ.фильм "Другое лицо" <***>.
Худ.фильм "Варвара-краса - длинная коса".
Программа "Держись, шоубиз!" <*>.
Программа "Я-волонтер" <*>.
Худ.фильм "Хатико".
Мультфильм "Маша и Медведь" <0>.
"Дабраранак".
"Беларуская кухня". Тушаная рыба з гароднінай.
"Калейдаскоп". Навіны культуры.
"Зоя". Біяграфічная драма. 4-я серыя (Расія, 2010 г.) <***>.
"Цішыня". Драма. Частка другая (СССР, 1963 г.) <*>.
"Гітара па крузе".
"Калейдаскоп". Навіны культуры.
"Навукаманія".
"Эпоха". Іван Хруцкі.
"Сіла веры".
Мультфільм <0>.
"Цішыня". Драма. Частка другая (СССР, 1963 г.) <*>.
"Нацысты і Тыбет. Выкрыццё легенды". Дакументальны фільм <*>.
"ТАСС упаўнаважаны заявіць…" Палітычны дэтэктыў. 5-я серыя СССР, 1984 г.) <*>.
"Смяротны танец". Прыгодніцкі серыял. 4-я серыя ("Беларусьфільм", 2012 г.) <***>.
"Зоя". Біяграфічная драма. 4-я серыя (Расія, 2010 г.) <***>.
"Музеі Беларусі". Віцебскі абласны краязнаўчы музей. Віцебскі мастацкі музей.
"Тэатр у дэталях". Спектакль Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы "Людзі на балоце".
"Калейдаскоп". Навіны культуры.
"Калыханка".
"Нацысты і Тыбет. Выкрыццё легенды". Дакументальны фільм <*>.
"ТАСС упаўнаважаны заявіць…" Палітычны дэтэктыў. 5-я серыя СССР, 1984 г.) <*>.
"Смяротны танец". Прыгодніцкі серыял. 4-я серыя ("Беларусьфільм", 2012 г.) <***>.
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Александр Лукашенко: Государству необходимо помочь людям с поиском работы, предложив им возможность заработка
Лукашенко и Порошенко обсудили торгово-экономическое сотрудничество и миротворческий процесс в Украине
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«Он покинул след доброты». Умер священник, который превратил белорусский костел в Гервятах в «Нотр-Дам де Пари»
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