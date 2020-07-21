Прогноз погоды на 22 июля: кратковременные дожди и до +23 °С

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды проинформировали sb.by, что ожидается переменная облачность. Ночью местами по Витебскому, Могилевскому и Гомельскому регионам, днем по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогнозируются грозы. Ветер будет западный 5–10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров, местами до 15–20 метров в секунду. Столбики термометров в ночные часы покажут +7…+13 °С, а в дневные воздух прогреется максимум до 17–23 градусов.Схожие погодные условия будут наблюдаться на территории Беларуси и в последующий дни.В четверг, 23 июля, переменная облачность. Местами, главным образом по северу страны, кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ветер западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Ночью температурный фон будет колебаться в диапазоне от 7 до 12 градусов тепла, а днем прогнозируется +16…+23 °С.В пятницу, 24 июля, опять же ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, но ночью по северу страны местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +6…+11 °С, местами до +13 °С, а днем – +18…+25 °С.