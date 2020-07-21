В Беларуси выдано около 17 тысяч генетических паспортов – и эта работа будет расширена

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, – подчеркнул заместитель председателя президиума НАН Беларуси, научный руководитель центра академик Александр Кильчевский.В институте уже налажено тестирование на генетическую предрасположенность к диабету, остеопорозу, тромбофилии, сердечно-сосудистым и другим заболеваниям – всего около 20. Было выдано почти 17 тысяч генетических паспортов, в том числе иностранным гражданам из 24 государств. Возможности модернизированного центра станут значительно шире: здесь можно будет определить индивидуальную чувствительность к лекарственным препаратам, особенности метаболизма различных веществ, что позволит индивидуально подходить к лечению и составлению диеты, будут затрагиваться вопросы старения и многое другое.