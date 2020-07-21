Расшифровать свой геном и узнать индивидуальные особенности метаболизма холестерина, витаминов и многое другое можно будет в обновленном Республиканском центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН, торжественно открытом после серьезной модернизации.
Фото: архив БЕЛТА
– Переоборудованный центр открывает принципиально новые возможности, – подчеркнул заместитель председателя президиума НАН Беларуси, научный руководитель центра академик Александр Кильчевский. – У нас уже накоплен опыт генетического тестирования для медицины, спорта высоких достижений, криминалистики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды. Сейчас спектр анализов будет значительно расширен, а производительность вырастет в два раза, благодаря уникальному оборудованию и подходам, соответствующим мировому уровню.
В институте уже налажено тестирование на генетическую предрасположенность к диабету, остеопорозу, тромбофилии, сердечно-сосудистым и другим заболеваниям – всего около 20. Было выдано почти 17 тысяч генетических паспортов, в том числе иностранным гражданам из 24 государств. Возможности модернизированного центра станут значительно шире: здесь можно будет определить индивидуальную чувствительность к лекарственным препаратам, особенности метаболизма различных веществ, что позволит индивидуально подходить к лечению и составлению диеты, будут затрагиваться вопросы старения и многое другое.
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В Беларуси выдано около 17 тысяч генетических паспортов – и эта работа будет расширена
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