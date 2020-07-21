Голливудской актрисе Шарлиз Терон пришлось сделать три операции из-за съемок в «Бессмертной гвардии». Об этом она рассказала в интервью Stellar Magazine.
Фото: Globallookpress.com
Работая над новым боевиком компании Netflix, 44-летняя Терон сама делала множество трюков. Это стало причиной различным травмам. Звезда порвала связку на большом пальце, а также защемила локтевой нерв, из-за чего почти потеряла контроль над рукой.
«Только когда я завершила работу над картиной, я поняла, что мне нужны три операции», — сообщила Терон. По ее словам, несмотря на травмы она продолжила сниматься в фильме.
Ранее в июле была информация, что роль Терон в приквеле ленты «Безумный Макс: Дорога ярости» отдали более молодой артистке. Шаплиз рассказала, что ей тяжело смириться с этой новостью. При этом она обратила внимание, что с большим уважением относится к решению режиссера Джорджа Миллера, а также всегда с любовью вспоминает свою героиню Фуриосу.
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Шарлиз Терон понадобилось три операции из-за съемок в «Бессмертной гвардии»
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