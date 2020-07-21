"Это очень нужный объект" – Лукашенко открыл центральную городскую поликлинику в Гомеле

Взрослое отделение поликлиники в 17-м микрорайоне Гомеля торжественно открыто. В церемонии принял участие Глава государства.

– Я очень хорошо осведомлен, что это был нужный объект для людей, – сказал Александр Лукашенко во время церемонии. – Но хочу вам пожелать, чтобы вы сюда не ходили вообще.

Президент подчеркнул, что системе здравоохранения в нашей стране уделяется серьезное внимание. Отдельно Александр Лукашенко тепло поблагодарил докторов за борьбу с коронавирусом:

– В тяжелейших условиях, без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь – они научились лечить. Это подвиг, – отметил он. – У нас есть армия толковых людей в белых халатах, которые смогли победить эту болезнь.

Открытый сегодня поликлинический комплекс называют одним из важнейших социальных проектов города Гомеля. В новой поликлинике будет обслуживаться 40 тысяч человек из трех микрорайонов города Гомеля. На базе поликлиники откроют 10 общегородских центров по ряду направлений, например по урологическому, неврологическому и хирургическому. В поликлинике распахнет свои двери центр амбулаторной реабилитации и водолечебница. Новое учреждение здравоохранения оснащено самым современным оборудованием, в частности компьютерным томографом, пульмосканом и маммографическим аппаратом.













/будет дополнено/

Фото: БЕЛТА

