Централизованное тестирование во второй резервный день будет сдавать 331 абитуриент

, – рассказала Наталья Вайтехович. Она напомнила, что таким правом могут воспользоваться те, которые по уважительной причине не смогли пройти испытание в основной день. При этом абитуриентам необходимо было перерегистрироваться и предоставить в комиссию документ, подтверждающий уважительную причину пропуска ЦТ.Централизованное тестирование в резервные дни начинается, как и в основные, в 11:00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее – не позднее чем за полчаса до начала испытания. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Кроме того, на тестирование по физике и химии разрешается взять калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий.В каждой области определен пункт сдачи ЦТ в резервные дни, всего их шесть. Тестирование проходит на базе Белорусского государственного университета, Белорусско-Российского университета, Брестского государственного технического университета, Гродненского государственного университета имени Я. Купалы, Витебского государственного технологического университета, Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого., – отметила замдиректора РИКЗ.Для сдачи ЦТ были определены три резервных дня: 19 и 21 июля – белорусский и русский языки, 19 и 23 июля – обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, – с 29 июля.