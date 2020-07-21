Лукашенко: мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле со своими детьми

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время торжественного открытия новой Гомельской городской центральной поликлиники.





– Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать, – подчеркнул Глава государства. – Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле вместе со своими детьми.

Президент, кроме того, посоветовал не верить тем, кто обещает быстрые реформы и обогащение без труда за короткий срок:

– Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас на вертолетах деньги привезут, начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, не купитесь на это.

Глава государства добавил, что Гомельскую область шаг за шагом восстанавливали в течение нескольких десятилетий, боролись с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС:

– Тогда нам никто ничего не обещал. Никто сюда не ехал и не рассказывал эти байки. Не купитесь, не потеряйте свою страну.