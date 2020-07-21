Минск в первом полугодии посетили более 200 тысяч иностранцев

Более 200 тысяч иностранцев побывали в Минске в январе – июне текущего года. В первом полугодии 2019-го это показатель были примерно в три раза больше – свыше 600 тысяч зарубежных гостей. Об этом агентству Минск-Новости рассказала начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Инна Студеничник.

– Миграционный поток временно уменьшился из-за эпидемиологической ситуации, – констатирует начальник управления.

По ее словам, иностранцы приезжали в белорусскую столицу по разным причинам: учиться, работать, отдыхать, лечиться, для участия в различных мероприятиях, в качестве туристов и просто в гости к знакомым.