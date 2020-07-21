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  2. Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира

49-летний американский бизнесмен Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку богатейших людей планеты.


Состояние Маска, по оценке Forbes, выросло до 74,2 млрд долларов, и это больше, чем у экс-руководителя Microsoft Стива Балмера, чье состояние оценивается в $ 72,2 млрд (шестое место), и Уоррена Баффета ($ 72 млрд, седьмая позиция), передает ТАСС.

Самым богатым жителем Земли уже третий год остается глава Amazon Джефф Безос ($ 189 млрд), на втором месте владелец французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно ($ 113,8 млрд), на третьем – один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($ 113,4 млрд). Выше Маска в списке богачей также основатель Facebook Марк Цукерберг ($ 90,3 млрд).

ФОТО: instagram.com/elonrmuskk

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