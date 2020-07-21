В Минске в I полугодии введено 4,5 тысячи новых квартир

В первом полугодии прошлого года общей жилой площади было введено меньше – 239,9 тыс. кв.м. Более ударные темпы этого года объясняются доведенным годовым заданием – ввести в эксплуатацию 630 тыс. кв.м жилья, что больше, чем в 2019 году на 118,2 тыс. кв.м. Однако в целом объемы строительства в Минске постепенно снижаются: задание на текущий год на 83,3 тыс. кв.м меньше, чем было в 2018 году. Важно учитывать ограничения для строительства в столице, а также программу развития городов-спутников.Из всего объема введенного в январе – июне текущего года жилья 40,3 тыс. кв.м общей площади (14,6%) построены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из них с использованием государственной поддержки – 31 тыс. кв.м.В распоряжении многодетных семей столицы оказались 16,8 тыс. кв.м долгожданных новостроек.