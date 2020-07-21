В Беларуси началась массовая уборка зерновых

По оперативным данным на 21 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны в Беларуси с площади в 120,7 тыс. га, это 5,5% от запланированной площади, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода. Намолочено 443,8 тыс. т зерна, средняя урожайность составляет 36,8 ц/га (выше всего урожайность на Минщине – 45,2).





Больше всего площадей убрано в Гомельской (17,6%, 59,9 тыс. га) и Брестской (8,79%, 29,7 тыс. га) областях. В Гродненской области убрано 5,27% площадей (16,8 тыс. га), в Минской – 2,6% (12,6 тыс. га), Могилевской – 0,53% (1,78 тыс. га). В Витебской области уборка еще не началась.

Лен уже убрали на площади 11,4 тыс. га, или 23,4%.

План второго укоса трав выполнен уже на 75,5% (618 тыс. га). Заготовлено 537,6 тыс. т сена (53,2% плана), 11,49 млн т сенажа (91,2%), 486,3 тыс. т силоса (2,54%).

План заготовки травяных кормов выполнен сейчас на 38,5%, всего планируется заготовить 9,3 млн т.