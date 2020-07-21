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  2. На централизованном тестировании по всемирной истории шесть абитуриентов набрали 100 баллов

На централизованном тестировании по всемирной истории шесть абитуриентов набрали 100 баллов

На централизованном тестировании по всемирной истории (новейшее время) шесть абитуриентов набрали 100 баллов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.


"В этом году 100 баллов набрали шесть абитуриентов, в 2019-м их было двое. Нулевой результат, как и в прошлом году, никто не показал", – рассказал Юрий Миксюк. Испытание проходило 16 июля. Сдавать его планировали около 1,2 тысячи человек. Из зарегистрированных не явились 13,5% абитуриентов. Удаленных и не прошедших по медицинским показаниям не было.

Как сообщалось, основной этап ЦТ завершился 16 июля. У того, кто не попал на испытание в основные дни по уважительной причине, есть возможность пройти его в резервные. 19 и 21 июля испытания уже прошли, 23-го – третий заключительный резервный день для сдачи тестирования.

Централизованное тестирование в резервные дни начинается, как и в основные, в 11:00. Условия для абитуриентов созданы такие же. Соблюдено социальное дистанцирование. Перед началом испытания проводится инструктаж абитуриентов. Им в очередной раз напоминают, за какие нарушения могут удалить из аудитории. Всего на испытание в резервные дни зарегистрировались 1335 человек.

Сертификаты ЦТ в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, – с 29 июля.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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