На централизованном тестировании по всемирной истории шесть абитуриентов набрали 100 баллов

, – рассказал Юрий Миксюк. Испытание проходило 16 июля. Сдавать его планировали около 1,2 тысячи человек. Из зарегистрированных не явились 13,5% абитуриентов. Удаленных и не прошедших по медицинским показаниям не было.Как сообщалось, основной этап ЦТ завершился 16 июля. У того, кто не попал на испытание в основные дни по уважительной причине, есть возможность пройти его в резервные. 19 и 21 июля испытания уже прошли, 23-го – третий заключительный резервный день для сдачи тестирования.Централизованное тестирование в резервные дни начинается, как и в основные, в 11:00. Условия для абитуриентов созданы такие же. Соблюдено социальное дистанцирование. Перед началом испытания проводится инструктаж абитуриентов. Им в очередной раз напоминают, за какие нарушения могут удалить из аудитории. Всего на испытание в резервные дни зарегистрировались 1335 человек.Сертификаты ЦТ в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, – с 29 июля.