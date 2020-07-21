Александр Лукашенко подчеркивает необходимость сделать максимум для того, чтобы в следующей пятилетке дополнительно повысить благосостояние граждан. Об этом он заявил 21 июля на встрече с активом Гомельской области, пишет БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
"Многое сделано у вас и в социальной сфере: 133 тыс. семей, в том числе 13 тыс. многодетных улучшили жилищные условия, доходы выросли в 7 раз, реальная зарплата - в 9 раз, пенсии - в 10. Благодаря этому в 6 раз снизился уровень малообеспеченности. У нас он очень низкий. Даже в Гомельской области. Я не сравниваю вас с Минском, - сказал Президент Беларуси. - Это еще не высокий уровень. Нужно на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке, и для этого надо сделать максимум".
Александр Лукашенко отметил, что Гомель и область имеют самые тесные связи сразу с двумя братскими для Беларуси странами - Россией и Украиной. "Надо этим пользоваться - от продажи сельхозтехники до поставки продовольствия", - уточнил Глава государства.
Президент также подчеркнул, что в результате противоэпидемических мер в Украине примерно на пятую часть снизилось производство в сельском хозяйстве. "Из-за того, что изолировали людей и они практически вовремя не посеяли. И в этот хороший год (в плане погодных условий. - прим. ред.) у них очень сильное падение. Ну подставьте плечо. Они же платят за это. Продайте туда сельхозпродукцию, продукты питания. Они будут в цене", - сказал белорусский лидер.
Он отметил и то, что, по прогнозам ООН, в ближайшее время до миллиарда человек в мире будут голодать: "Значит, нельзя бросать сельское хозяйство. Продукты питания будут в цене. И все, что связано с сельским хозяйством".
"На Гомельщине сделано много. Вместе с тем, вы это хорошо знаете, проблем море. У вас экономика региона не диверсифицирована. Вы зависите от нефтехимического комплекса больше всего", - обратил внимание Президент.
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Лукашенко о доходах граждан: надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке
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