Лукашенко о доходах граждан: надо на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке

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- сказал Президент Беларуси.Александр Лукашенко отметил, что Гомель и область имеют самые тесные связи сразу с двумя братскими для Беларуси странами - Россией и Украиной., - уточнил Глава государства.Президент также подчеркнул, что в результате противоэпидемических мер в Украине примерно на пятую часть снизилось производство в сельском хозяйстве., - сказал белорусский лидер.Он отметил и то, что, по прогнозам ООН, в ближайшее время до миллиарда человек в мире будут голодать:- обратил внимание Президент.