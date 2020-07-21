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  2. В офисе Зеленского сообщили, что террорист сдался после просмотра обращения президента

В офисе Зеленского сообщили, что террорист сдался после просмотра обращения президента

Террорист, который взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке, сдался, просмотрев видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко, пишет ТАСС.



Отмечается, что Владимир Зеленский лично принял решение выйти на связь террористом, и они поговорили по телефону

"Президент долго говорил с ним, может, минут 15, может, чуть меньше, и уговорил злоумышленника выпустить трех человек, - рассказал Кирилл Тимошенко. - И только после этого президентом было решено разместить видео, которое вы видели, для того чтобы были выпущены остальные заложники. Такая была договоренность".

Владимир Зеленский сразу же после освобождения заложников и задержания террориста в Луцке, удалил свое видеообращение, которое злоумышленник потребовал от него как условие освобождения людей. Видео продолжительностью шесть секунд было ранее размещено на странице Президента Украины в Facebook.

"Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - такую фразу произнес в видео Владимир Зеленский. Этого потребовал террорист. 

"Земляне" - документальный фильм 2005 года производсва США. В нем рассказывается о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. 
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