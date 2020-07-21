В офисе Зеленского сообщили, что террорист сдался после просмотра обращения президента

Отмечается, что Владимир Зеленский лично принял решение выйти на связь террористом, и они поговорили по телефону- рассказал Кирилл Тимошенко.Владимир Зеленский сразу же после освобождения заложников и задержания террориста в Луцке, удалил свое видеообращение, которое злоумышленник потребовал от него как условие освобождения людей. Видео продолжительностью шесть секунд было ранее размещено на странице Президента Украины в Facebook."Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - такую фразу произнес в видео Владимир Зеленский. Этого потребовал террорист."Земляне" - документальный фильм 2005 года производсва США. В нем рассказывается о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.