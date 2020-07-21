Восемь предназначавшихся для Турции американских истребителей купят ВВС США

ВВС США выкупят у американской корпорации Lockheed Martin предназначавшиеся для Турции восемь истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщили в Министерстве обороны США. Сумма сделки – 862 млн долларов.





Отмечается, что Lockheed Martin внесет в самолеты необходимые для американских военных изменения.

Турция в общей сложности планировала закупить 100 истребителей. Однако сделка сорвалась в связи с закупкой Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400. К этому моменту первая партия самолетов для Турции уже была произведена, но не отправлена, передает ТАСС. Турецкие пилоты проходили в США подготовку для полетов на новых истребителях, курсы также были отменены.

Турция первой из стран НАТО приобрела у России комплексы С-400, что вызвало негативную реакцию со стороны США и альянса в целом. Вашингтон грозит Анкаре введением ряда санкций.

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