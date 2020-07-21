Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе общения с активом Гомельской области. В частности, он вспомнил, каким был промышленный сектор в тяжелые 1990-е годы:
– Промышленность в середине 1990-х (и сегодня. – Прим. ред.) – это небо и земля. Хотя есть над чем работать. Все промышленные предприятия или простаивали, или работали ни шатко ни валко. Вокруг БМЗ, Мозырского НПЗ, «Гомсельмаша», других крупных ваших заводов, в том числе фосфорного, крутились сотни жуликов. В 90-е предприятия нашей страны были уже разделены: что-то своим, кто во власти был, что-то в Россию. Все было поделено. И если бы тогда вы не рискнули, избрав нынешнего Президента, уже давно было бы все в частных руках. И гарантирую вам, что на «Гомсельмаше», к примеру, мы бы не говорили, что нужно выпускать современные комбайны на газомоторном топливе.
Продолжая тему «Гомсельмаша», Глава государства добавил:
– На «Гомсельмаше» – если бы мы тогда рискнули и приватизировали – мы бы сегодня не производили комбайны… Все основные компетенции были вывезены, а мы бы крутили болты и гайки здесь. У нас не было бы ни конструкторского бюро, ни инвестиций, ни инноваций никаких. Это такая была цель. Она не ушла никуда.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: если бы мы рискнули и приватизировали «Гомсельмаш», комбайны мы сегодня не производили бы
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