В стратегии развития туризма в Беларуси до 2035 года учтут уроки пандемии

– подчеркнулКак заявил заместитель Премьер-министра, принятие стратегии должно стать основой для развития отрасли на ближайшие годы и долгосрочную перспективу. Он предложил рассмотреть проект с точки зрения его реалистичности и реализуемости во время и после пандемии.Представляя проект, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной обратил внимание, что над созданием стратегии работал временный научный коллектив при Белорусском государственном экономическом университете. Среди авторов четыре доктора наук, шесть кандидатов наук, практикующие представители турбизнеса. Более того, экспертную оценку проекту стратегии дали специалисты Всемирной туристской организации (ЮНВТО).Замминистра отметил, что в основе документа лежат три важные составляющие: нынешнее положение дел в отрасли, перспективы ее развития и пути достижения поставленных целей.До пандемии положительная динамика развития отрасли прослеживалась по всем показателям. Например, экспорт туристических услуг в 2019 году достиг $ 265,4 млн, темп роста по сравнению с 2018 годом115,1%. В прошлом году страну посетило почти 5 млн иностранцев. Прослеживается и положительная тенденция по диверсификации рынков. Так, в 2019 году удельный вес экспорта туристических услуг в страны вне СНГ в общем объеме составил 37,1%.Что касается планов на ближайшие 15 лет, то одной из главных задач видится усиление роли национальной туристической индустрии на мировом рынке туризма и увеличение доли Республики Беларусь в мировых туристических доходах с 0,04% в 2016 году до 0,1% в 2035 году.Большая работа планируется по повышению конкурентоспособности Беларуси на мировом рынке туризма и вхождению в число 50 стран с наиболее высоким показателем индекса конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма (Travel & Tourism Competiveness Index).По мнению Михаила Портного, уже заложен неплохой фундамент дальнейшего развития туристической индустрии. Имеются в виду либерализация визового режима, упрощение процедуры регистрации иностранных граждан, развитие туристической инфраструктуры, повышение качества сервиса, появление и развитие отечественной защищенной системы онлайн-бронирования.отметил Михаил Портной.По его мнению, для достижения экономического роста необходимо развитие туристической инфраструктуры в регионах, дальнейшее внедрение ИT-технологий и как следствие повышение информированности о существующих турпродуктах, возможностях организованного безопасного отдыха; совершенствование качества обслуживания туристов и создание положительного имиджа отечественного турпродукта.Реализация стратегии приведет к созданию в сфере туризма около 90 тысяч дополнительных рабочих мест, наращиванию инвестиций в туриндустрию, увеличению численности туристов и экскурсантов.Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук отметил, что основная цель стратегиимаксимальная реализация туристического потенциала Беларуси на внутреннем и внешнем рынках.подчеркнул Сергей Ковальчук.Подводя итоги заседания, Игорь Петришенко отметил, что основная задача состоит в том, чтобы адаптироваться к нынешней непростой ситуации и выйти из кризиса обновленнымис новыми предложениями, программами и подходами.

Фото Министерства спорта и туризма