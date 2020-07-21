Азаренко сыграет на турнире в Лексингтоне, стартующем 10 августа

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко примет участие на турнире WTA в американском Лексингтоне, пишет «Чемпионат».

Соревнования пройдут с 10 по 16 августа. Кроме того, планируется, что на турнире выступят звездные американки Винус и Серена Уильямс, а также Слоан Стивенс. Полный состав участниц станет известен позднее.

Азаренко на данный момент занимает 58-е место в рейтинге WTA. В нынешнем сезоне экс-первая ракетка мира успела провести только один официальный матч в начале марта на турнире в мексиканском Монтеррее, где она проиграла словенке Тамаре Зиданшек (2:6, 2:6).

Теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте. Первый после возобновления турнир стартует в итальянском Палермо 3 августа. Синхронно с соревнованиями в Лексингтоне пройдет турнир в Праге. 21 августа начнется Masters в Цинциннати, который в этом году примет Нью-Йорк, а в последний день лета здесь стартует Открытый чемпионат США, который обычно был последним турниром серии «Большого шлема» в сезоне, однако COVID-19 внес серьезные коррективы в календарь. Уимблдон-2019 пришлось отменить, а «Ролан Гаррос» состоится в конце сентября – начале октября.