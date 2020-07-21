Премьер-министр рассказал о проекте бюджета на следующий год

Проектом бюджета на 2021 год предусмотрен курс доллара в районе 2,4 рублей, а среднегодовая цена на нефть заложена на уровне около 40 долларов за баррель.Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Президиума Правительства, где рассматривается проект Программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы.

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- Что касается бюджета, то главное требование — его сбалансированность, обслуживание обязательств по госдолгу и обеспечение всех социальных расходов. Бюджет на будущий год предлагается формировать исходя из целевого сценария экономического развития. Целевой сценарий, как я обозначил - это ВВП на уровне 103,5 процентов, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в районе 2,4, среднегодовая цена на нефть - около 40 долларов за баррель.

Премьер-министр обратил внимание, что данный подход сопряжен с дополнительными рисками. И для их нивелирования потребуется реализация ряда системных мер бюджетно-налоговой политики.

- Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в условиях непростых, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка 350 миллионов рублей.

Роман Головченко попросил министра финансов доложить, как будут решаться задачи сбалансированного исполнения бюджетов всех уровней с учетом необходимости выполнения в полном объеме всех социальных гарантий государства.