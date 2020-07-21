Премьера пятого сезона "Маши и Медведя" состоится 30 июля

Премьера пятого сезона одного из самых популярных российских мультсериалов "Маша и Медведь" состоится 30 июля.





Впервые семейный анимационный мультсериал будет показан в формате высокого разрешения 4К. Премьера пройдет онлайн на "КиноПоиск HD", передает ТАСС. 30 июля выйдут два первых эпизода, а всего их будет 26.

Мультсериал "Маша и Медведь" дебютировал в 2009 году. Сейчас он переведен уже на 39 языков мира. Американское исследовательское агентство Parrot Analytics включило мультфильм в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире. 17-я серия сериала признавалась самым просматриваемым анимационным роликом в мире. Официальный канал мультсериала на YouTube преодолел отметку в 22 млрд просмотров.