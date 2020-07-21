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  2. В Беларуси выздоровели и выписаны 58 592 пациента с COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 58 592 пациента с COVID-19

В Беларуси на 21 июля выздоровели и выписаны 58 592 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


Всего зарегистрированы 66 348 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено 1 202 214 тестов. 

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 507 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Фото: БЕЛТА
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