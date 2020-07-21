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  2. Более 10 книг опубликованы в серии «Падарожжа па роднаму краю»

Более 10 книг опубликованы в серии «Падарожжа па роднаму краю»

В серии «Падарожжа па роднаму краю» уже опубликованы более 10 изданий на белорусском языке, проинформировала ведущий специалист издательства «Беларусь» Анжела Садовская. Эта серия приурочена к Году малой родины и получает государственную поддержку, поэтому цены на книги доступные. Среди последних томов этой серии «Случчына. Старонка міла і багата» Алеся Мартиновича, “Ігуменскі павет” Алеся Карлюкевича, “Сем вежаў Навагрудка” Николая Гайбы. Готовым маршрутом для экскурсовода о литературном Придвинье назвала специалист книгу “Прыдзвінне. Літаратурна-краязнаўчыя вандроўкі” Ивана Калиновского. Серию планируется продолжить и в дальнейшем.


Кроме того, представитель издательства «Беларусь» презентовала путеводитель «Беларусь приглашает», переведенный не только на английский, но и французский, и китайский языки. В нем можно найти сведения о достопримечательностях всех шести областей, белорусской кухне, жемчужинах архитектуры. В издательстве также подготовили работы, посвященные Мирскому замку, Свято-Успенскому Жировичскому монастырю. Комплекты открыток «Мінск» и «Беларусь» могут также заинтересовать как внутреннего, так и зарубежного туриста.

Один из последних альбомов издательства, посвященных красоте белорусской земли – «Пад небам Беларуси» Анатолия Клещука. В 4-м издании полностью изменили фотографии, иллюстрирующие природное богатство Беларуси, ее животный и растительный мир в разные поры годы. Альбом на трех языках отличается качественной полиграфией и станет отличным подарком гостям нашей страны.

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Фото: Елена ЯСКО
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