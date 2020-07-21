"Ювентус" переиграл "Лацио", Роналду продолжает ставить рекорды

Итальянский "Ювентус" продолжает мчаться к своему очередному чемпионству, а его лидер Криштиану Роналду – штамповать рекорды.





В 34-м туре тура чемпионата Италии "Старая синьора" принимала "Лацио", причем на поле сошлись лучшие бомбардиры первенства Роналду и Чиро Иммобиле.

Первый тайм закончился скучными нулями на табло, все самое интересное произошло во второй половине встречи. На 50-й минуте после удара Роналду мяч угодил в руку защитнику "Лацио" Баштушу, и арбитр назначил пенальти. Пробивать направился, конечно же, сам Криштиану. Вратарь римлян угадал направление удара и почти парировал его, но Роналду все-таки поразил ворота соперника, открыв счет в матче.





Более того, туринцы на волне успеха сумели сразу же забить и второй мяч. На 54-й минуте аргентинец Пауло Дибала воспользовался ошибкой Луиса Филипе в центре поля, убежал по центру к воротам, но вместо удара отпасовал на Роналду, а тот закатил мяч в пустые ворота.









Свое слово сказал в этом матче и оппонент Роналду в бомбардирской гонке Иммобиле. На нем в штрафной сфолил Бонуччи, судья назначил пенальти, который также ударом в угол реализовал Чиро.





2:1 победа "Ювентуса", что неудивительно при троекратном превосходстве ударов в створ ворот (9:3 в пользу хозяев).

"Ювентус" уверенно лидирует в первенстве с 80 очками, на 8 баллов опережая "Интер", на 9 – "Аталанту" и на 11 – "Лацио".

Роналду же продолжает ставить рекорд за рекордом. На его счету в итальянском чемпионате уже 50 забитых мячей, он стал первым игроком, кому удалось забить столько в чемпионатах Англии, Испании и Италии. Отметки в 50 голов Роналду достиг за 61 матч, превзойдя достижение украинца Андрея Шевченко в "Милане", забившего 50 мячей в 68 матчах.





Ну, а в текущем чемпионате на счету Роналду уже 30 забитых мячей в 30 сыгранных матчах, и он сравнялся в гонке бомбардиров с Иммобиле. Столько футболисты "Ювентуса" не забивали с сезона-1951/52. Судя по всему, не устоять и рекорду в 31 гол в чемпионате Феличе Бореля (1933/34).