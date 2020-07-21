Гарик Харламов лишился бизнеса во время развода

Его компания закрывается из-за неуплаты налогов, пишет "Стархит".

Компания юмориста Гарика Харламова «Креативное агентство Бульдог» закрывается из-за неуплаты налогов.

Компания была создана два года назад и занималась разработкой рекламы и изданием печатной продукции. Помимо Харламова сооснователями бизнеса являются авторы Comedy Club Алексей Ляпоров и Илья Романко. В итоге, несмотря на звездный коллектив, фирма не смогла закрепиться на рынке.

Все это случилось на фоне бракоразводного процесса, в котором находятся Гарик Харламов и Кристина Асмус.