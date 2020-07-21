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  2. Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех трамваях Минска

Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех трамваях Минска

Как сообщил телеграмм-канал Мингорисполкома, в подвижном составе столичных трамвайных маршрутов внедрили систему TIX:


- Возможность оплаты проезда смартфоном действует с сегодняшнего дня. Чтобы воспользоваться виртуальной оплатой проезда, пассажиру необходимо скачать в GooglePlay или AppStore приложение «TIX» и привязать к нему свою банковскую карту. это может быть Visa, MasterCard или БЕЛКАРТ. Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках. Оплатить билет можно прямо на остановке, когда нужный транспорт еще только подъезжает. В приложении отобразятся номер маршрута и предложение произвести оплату. Кроме того, в TIX можно приобрести билет, а затем, оказавшись в салоне транспортного средства, выбрать кнопку «Оплатить» напротив нужного номера вашего транспорта. 

Напомним, с 4 мая возможность оплачивать проезд при помощи смартфона работает также в автобусных маршрутах №1 и №100.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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