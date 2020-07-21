Экс-защитник «Детройта» подписал контракт с минским «Динамо»

Шведский хоккеист Адам Альмквист перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба «зубров».

Фото: sportnaviny.com

29-летний защитник подписал с белорусской командой контракт на один год.

Альмквист был задрафтован «Детройтом» в 2009 году и по достижении 20 лет отправился в АХЛ в фарм-клуб «Ред Уингз» – «Гранд-Рэпидс Гриффинс». В сезоне-2013/14 швед провел за «Детройт» два матча в НХЛ и даже забросил одну шайбу, но закрепиться в сильнейшей лиге мира так и не сумел.

В АХЛ же Адам отыграл 166 встреч, в которых записал на свой счет 90 (13+77) баллов. В сезоне-2012/13 защитник вместе с «Гриффинс» завоевал Кубок Колдера, набрав в 22 матчах плей-офф 10 (3+7) очков.

Затем Альмквист отправился в КХЛ, где провел 21 матч за череповецкую «Северсталь» и отметился 4 (0+4) баллами. После в карьере шведа было три сезона в родном ХВ71, вместе с которым он стал чемпионом, и один – в составе швейцарского «Берна», с которым Адам также выиграл национальное первенство.

Последний сезон шведский защитник отыграл в КХЛ за «Адмирал», в 58 матчах записав на свой счет 26 (8+18) очков.