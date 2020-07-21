Stadler завершил поставку поездов для Минского метро

Пятивагонный поезд для Минского метрополитена после успешного завершения приемо-сдаточных процедур начал коммерческую эксплуатацию на действующих линиях метро вместе с остальными ранее поставленными составами.

Первая поездка с пассажирами на новом четырехвагонном поезде метро Stadler состоялась в начале февраля этого года. Сегодня все десять составов находятся в постоянной эксплуатации. По аналогии с первым четырехвагонным метро-поездом, пятивагонный состав проходил испытания с апреля 2020 года. В результате был подписан акт соответствия конструкции нового подвижного состава для столичного метро требованиям безопасности.

Пассажиры и машинисты не раз отмечали современность и преимущества новых поездов-метро Stadler. Яркий запоминающийся дизайн, сквозной проход вдоль всего состава, наличие USB-разъемов в пассажирском салоне, современную информационную пассажирскую систему, наличие системы кондиционирования в салоне и кабине машиниста, вертикальные поручни в зоне накопительной площадки, низкий уровень шума, эргономичность кабины машиниста и многие другие. Новые поезда соответствуют всем необходимым требованиям в части безопасности, комфорта, удобства управления и технического обслуживания. Все это позволило электропоезду для Минского метрополитена модели М110 стать победителем конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 в номинации «Продукция производственно-технического назначения» с присуждением статуса «Новинка года».

В январе 2017 года руководство государственного предприятия «Минский метрополитен» и ЗАО «Штадлер Минск» подписали договор на поставку десяти поездов метро для столицы: шесть 4-вагонных и четыре 5-вагонных поездов. Разработка и производство нового подвижного состава осуществлялись на белорусском предприятии «Штадлер Минск» в соответствии с новейшими решениями в области железнодорожного машиностроения. Сотрудничество между государственным предприятием «Минский метрополитен» и ЗАО «Штадлер Минск» продолжится в сфере гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного подвижного состава.

ФОТО: пресс-служба ЗАО «Штадлер Минск»





