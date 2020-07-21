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В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан

Пассажиров захваченного террористом автобуса в Луцке освободили после того, как силовики взяли транспорт штурмом, пишет ТАСС.



Событие в прямом эфире показывал телеканал "112 Украина".

Штурм автобуса стартовал со взрыва, затем заложники вышли из транспортного средства. После выхода пассажиров силовики окружили автобус и взяли его штурмом.


Украинские силовики задержали террориста, который захватил в Луцке более 12 часов назад пассажирский автобус. Все люди живы и теперь в безопасности.

Сразу после освобождения заложников глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил в Twitter, что все освобожденные пассажиры находятся в безопасности. "Все целы", – написал министр.

Фото: Twitter Арсена Авакова

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