Совещания у Президента, старт театральной недели с «СБ» и «перепись» в Беловежской пуще. Главное за вторник

Главные новости и события прошлого дня — в обзоре sb.by.



Во вторник Президент провел два важных мероприятия по вопросам, которые волнуют общество и самым непосредственным образом влияют на экономическую обстановку в стране. В центре внимания были поставки нефти на белорусские НПЗ, посевная кампания и ситуация в сфере здравоохранения.

На совещании по вопросам поставок нефти в Беларусь Александр Лукашенко, в частности, поручил максимально снизить зависимость нашей страны от нефтяных игр крупных держав, а также потребовал завершить посевную кампанию в кратчайшие сроки.

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков по итогам совещания у Президента заявил, что внутренний рынок и экспорт в апреле будут обеспечены нефтепродуктами в полном объеме.

В ходе совещания по теме готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения инфекции, вызванной COVID-19, Глава государства сообщил, что в Беларуси удалось избежать лавинообразного роста заболеваемости коронавирусом, а также заявил о необходимости бороться за жизнь каждого человека и спасти людей достойно.

Кроме того, Президент жестко предупредил Правительство о необходимости обеспечить средствами защиты население и врачей, а также особо подчеркнул, что никому не позволено наживаться на средствах защиты. Кстати, в Беларуси, согласно постановлению МАРТ, уже введено государственное регулирование цен на маски и дезинфицирующие средства.

О подробностях совещания по готовности системы здравоохранения противостоять распространению COVID-19 и его итогах рассказала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

Министр здравоохранения Владимир Караник по итогам совещания у Президента сообщил, что для пациентов с COVID-19 выделено более семи тысяч коек, а Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Кроме того, Минздрав намерен усилить снабжение средствами защиты медработников стационаров.

Главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова, в свою очередь, констатировала, что в Беларуси проводится весь комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

К слову, по состоянию на 7 апреля, в Беларуси с коронавирусом госпитализированы 794 человека, выздоровели 54 пациента, а новых случаев смерти от коронавируса за сутки не зафиксировано.

Прошедшим вечером в нашу страну по приглашению Президента прибыла миссия ВОЗ, которая начнет работу уже в среду. Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию в Беларуси и адекватность принимаемых мер.

Во вторник Глава государства также подписал Указ № 121 «О жилищных отношениях». Документ разработан в связи с вступлением в силу 1 января 2020 года новой редакции Жилищного кодекса.

Золотовалютные резервы Беларуси на начало апреля составили 7,8 млрд долларов. За прошлый месяц они снизились на 11,6%.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что подготовка к запуску первого энергоблока БелАЭС находится на финальной стадии. Его планируется ввести в строй в этом году.



На совещании о работе нефтеперерабатывающего комплекса Александр Лукашенко обратил внимание, что в приоритете должна быть продовольственная безопасность страны. Это связано с возможными последствиями распространения коронавируса. Ряд защитных мер уже принят. Введен временный запрет на вывоз некоторых продуктов растениеводства. А какова ситуация с животноводческой продукцией, достаточно ли ее, надо ли ограничивать экспорт?

Необоснованное повышение цен недопустимо. Об этом заявил председатель КГК Леонид Анфимов во время выступления на заседании коллегии ведомства. Сотрудники КГК, к слову, выявили факты продажи дезинфицирующих средств и масок по завышенным ценам. При этом, по словам Леонида Анфимова, маски и антисептики должны быть в каждой аптеке, а в Беларуси есть возможности для мобилизации производства средств личной защиты.

Витебские ученые создали тест-систему для диагностики коронавируса и во вторник, после испытаний и получения разрешения Минздрава, приступили к ее производству. Речь идет о специалистах Витебского государственного медицинского университета, которые по договору трудятся в ООО «СИВитал».

Врачи и фельдшеры скорой помощи всегда на передовой, но героями себя не считают. Как сейчас работает «скорая», где дезинфицируются машины и как надеть защитные костюмы за пару минут? Наши корреспонденты отправились на вызов с бригадой медиков, чтобы доставить пациента с коронавирусом в больницу.

Мы также пообщались с людьми, которые уже победили COVID-19 и узнали, как они оценивают труд медиков и как проходили дни на больничном.

Швейное предприятие «Свитанок» в сутки выпускает 55—60 тысяч защитных повязок и планирует увеличить производительность еще на 10 тысяч в течение этой недели. Начали шить маски даже в Купаловском театре! А на Климовичском ликеро-водочном заводе, например, наладили выпуск антисептика.

Что делать при возвращении домой с улицы? Носить ли в магазинах одноразовые перчатки? Как проводить уборку дома? О «золотых правилах» гигиены во время пандемии COVID-19 пообщались с доктором медицинских наук Натальей Коломиец.

Сейчас меры профилактики усилены везде, в том числе в общественном транспорте. Рассказываем, какие меры защиты принимают в Минском метрополитене.

Поезда с возможностью беспилотного вождения, автоматизированные защитные экраны на платформах и современные системы управления технологическими процессами — метростроители рассказали о будущем метро.

Почти 16 тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также граждан, пострадавших от последствий войны, уже получили единовременную материальную помощь к 75-летию Победы. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Проект постановления Совмина «О вопросах по обращению с животными» вынесен на общественное обсуждение. Документ разработан для совершенствования правового регулирования отношений в области обращения с домашними собаками и кошками, а также отлова безнадзорных животных.

В Беловежской пуще провели «перепись населения» и выяснили примерную численность обитателей леса. Больше всего насчитали зубров — 604 особи.





Происшествия

В Беларуси за прошедшие сутки погибли на пожарах семь человек. Так, при возгорании в жилом доме в деревне Русиновичи Ляховичского районе погибли мать и сын. Беспощаден огонь к любителям пала сухой растительности. В Ивьевском районе из-за него сгорели один дом и четыре хозпостройки, а в Щучинском районе — более 20 домов, то есть почти целая деревня.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой уже введены первые ограничения на посещение лесов. Так, ходить в них сейчас нельзя в Столинском, Мозырском, Жлобинском, Солигорском и Брагинском районах.

Столичная милиция продолжает проводить ежедневные мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной продажи медицинских товаров. Например, иностранный студент пытался продать 6 тысяч медицинских масок.



Белорусские пограничники задержали в Национальном аэропорту Минск гражданина Ирана с поддельным паспортом. Нелегал летел из Турции в Швецию в поисках лучшей жизни



Культура

На этой неделе Купаловский театр вновь останется со своими зрителями — пока по-прежнему виртуально. Напомним, до 10 апреля театр временно отменил показы на главной и камерной сценах.

С 7 по 11 апреля на сайте sb.by и в наших аккаунтах в соцсетях мы проводим видеотрансляции спектаклей, так что теперь посмотреть на игру любимых актеров можно не выходя из дома. Театральный марафон #БеларусьБЕЗcovid открыл детский спектакль «Сказка о красной ленточке», а продолжили «Афинские вечера».

Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с обширной двусторонней пневмонией, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тест на коронавирус у артистки оказался отрицательным.

В Беларуси продолжается потепление, в среду местами по стране воздух прогреется до +21 градусов, а в четверг аж до +23.

Хорошего дня и берегите себя!