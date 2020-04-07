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Проект постановления об обращении с животными вынесен на общественное обсуждение

Проект постановления Совета Министров "О вопросах по обращению с животными" вынесен на общественное обсуждение, пишет БЕЛТА.


Документ разработан для совершенствования правового регулирования отношений в области обращения с домашними собаками и кошками, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах страны.

Постановлением предполагается утвердить правила содержания домашних собак и кошек, а также обращения с безнадзорными животными, которыми будут установлены основные требования по их содержанию, регистрации (или) идентификации, а также отлову бездомных животных в населенных пунктах, садоводческих товариществах и общественных местах.

Хозяевам животных будет предписано регистрировать своих питомцев, осуществлять надлежащий уход и своевременно оказывать ветеринарную помощь, строго выполнять правила их содержания, обеспечивать безопасность людей и их имущества, не допускать загрязнения этими животными жилых и вспомогательных помещений жилых домов, а также территории общего пользования.

При соблюдении этих правил в отдельной квартире, занимаемой одной семьей, разрешат содержать не более двух котов и одной собаки или двух собак и одного кота. В квартире, где проживают сразу несколько нанимателей (собственников), — не более одного животного на семью при согласии всех совершеннолетних граждан, проживающих там. В комнате в общежитии можно содержать не более одного животного на семью, в одноквартирном жилом доме, дачном участке — без ограничения, но хозяевам животных нужно при этом строгого соблюдать санитарные нормы и правила.

Что касается собак потенциально опасных пород, а также собак, требующих особого содержания, то они, согласно правилам, должны содержаться на огороженной территории, на привязи или в вольерах, обеспечивающих безопасность для людей. При этом на ограждении должна быть размещена предупреждающая информация о том, что на территории находится такое животное. Список потенциально опасных пород собак будет установлен Министерством сельского хозяйства и продовольствия.

Проектом документа предусмотрен запрет жестокого обращения с животными, пропаганда и призывы к такому обращению, в том числе изготовление, распространение и публичный показ кино-, видео-, фото- и других материалов, пропагандирующих его. Запрещается также провокация животного к агрессивному поведению, а в случае умышленной провокации животного к проявлению агрессии его владелец не будет нести ответственности за ущерб, причиненный жизни, здоровью и имуществу того, кто такую провокацию осуществлял.

Согласно проекту постановления, Министерству сельского хозяйства и продовольствия до 1 января 2021 года предстоит разработать единую базу данных электронной системы идентификации животных, утвердить требования к ее обязательному использованию субъектами хозяйствования, осуществляющими ветеринарную деятельность, и обеспечить свободный доступ к ней для организаций, осуществляющих регистрацию животных. Местным исполнительным и распорядительным органам надо будет определить места для выгула собак.

Организатор общественного обсуждения — Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору обсуждения по 17 апреля.

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