Надевать ли в магазине перчатки? «Золотые правила» гигиены во время пандемии COVID-19 от доктора медицинских наук

Все мы, видя тревожные новости, переживаем за здоровье — свое и своих близких. Но волноваться вредно. Куда полезнее следовать правилам гигиены, чтобы уберечься от коварного вируса и не добавить работы врачам. Как вести себя по возвращении домой из людного места? Стоит ли в магазине надевать перчатки? Как делать дома уборку и почему во время шопинга лучше забыть о телефоне? Парочку простых вопросов sb.by адресовал профессору, завкафедрой эпидемиологии и микробиологии БЕЛМАПО Наталье КОЛОМИЕЦ.

— В нашем поселке есть аптека. До эпидемии очередь толпилась внутри тесного помещения. Сейчас администрация установила порядок: один покупатель у окошка, остальные на улице и стоят в полутора метрах друг от друга. Некоторые посмеиваются над этим…

Ирина К., Минский район

— Не стоит над этим потешаться. Руководство аптеки грамотное и приняло замечательное решение. Раньше врачи велели соблюдать дистанцию в один метр, сейчас рекомендуют увеличить ее вдвое. То есть два метра — то самое безопасное расстояние между людьми, чтобы избежать инфицирования. Вы сами говорите, что помещение аптеки тесное и вряд ли позволит держать такую дистанцию. Так не лучше ли ожидать своей очереди на свежем воздухе? Плюс за лекарствами порой идут не всегда здоровые люди. И, увы, не все соблюдают респираторный этикет. Чихают, кашляют на других и при этом пренебрегают маской. А ведь она — хороший барьер от механического попадания вируса, несмотря на то, что не может гарантировать стопроцентную защиту.

По возвращении домой после тесного «соседства» в очереди с человеком с признаками заболевания я бы рекомендовала снять верхнюю одежду и проветрить ее, например, на балконе.

— Замечаю, что в магазинах отдельные покупатели ходят в перчатках. Стоит ли это делать?

Антонина К., Пинский район

— Идея хорошая, я, к примеру, так и поступаю. Единственное, вышли из магазина — перчатки выбросили, руки продезинфицировали антисептиком. В этот непростой период он должен стать карманной вещью. Часто вижу ошибку: человек закупался в перчатках, а на выходе из магазина снял их и положил в карман. Какой тогда толк защищаться, если условная инфекция теперь в кармане пальто? Плюс на время пребывания в магазине, аптеке и других людных местах я бы не пользовалась гаджетами. Вы руками берете тележку, корзину, товар, и вдруг звонок — хватаетесь за телефон. Если сняли перчатку, ее повторно надевать нельзя. Не сняли — перенесли условную инфекцию на гаджет. Мой совет — отказаться на полчаса от звонков.

— Как в этот период проводить уборку дома?

Ольга Бартош, Брест

— Дверные ручки по возвращении домой желательно обработать продающейся в магазине «химией» для уборки. Вирус достаточно чувствителен к любым моющим веществам. Если вы живете в многоквартирном доме, хорошо бы договориться с соседями и поочередно протирать ручки дверей, перила, кнопки лифта, мыть полы в подъезде. Мои соседи в этом проявили сознательность и солидарность, занимаемся уборкой по очереди.

Дома следует чаще обычного проветривать комнаты. При уборке особое внимание уделяйте прихожей, куда вы заходите в обуви, верхней одежде, с сумками. Это самое грязное помещение. Уборку желательно проводить в хозяйственных перчатках — не для того, чтобы сберечь маникюр, а чтобы во время мытья полов в тамбуре не подхватить вирус. В мелких каплях, которые упали на пол при чихании заболевшего COVID-19, вирус жизнеспособен в течение трех часов.

Унитаз моем чаще обычного. Крышку унитаза держим закрытой, даже при смывании, чтобы не было разбрызгивания микрокапель — известно, что вирус может быть в фекалиях. Пожилым, которые сейчас проводят время дома, я бы советовала убрать ковры — в воздухе будет меньше ковровой пыли, да и проводить влажную уборку легче.

— Как себя вести, когда пришел из людного места домой?

Елена Огиевич, Воложинский район

— Обувь оставляем в прихожей. Если вы тесно с кем-то соприкасались, проветрите верхнюю одежду. Вымыли руки с мылом, обработали антисептиком. Хорошо бы продезинфицировать ключи, телефон, часы, любые карманные повседневные вещи, дамскую сумочку. Полотенца каждому члену семьи выделяем отдельные. То, которым вытираем руки после мытья, меняем каждый день.

— Наталья Дмитриевна, спасибо за ответы на вопросы от наших читателей!