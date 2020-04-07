В Беловежской пуще провели «перепись населения» и выяснили примерную численность обитателей леса

В Национальном парке «Беловежская пуща» оценили численность обитающих в лесных массивах диких животных, сообщили в отделе охраны животного мира и охотничьего хозяйства природоохранного учреждения.





— Информацией о численности диких животных необходимо владеть для рационального ведения охотничьего хозяйства, — проинформировали специалисты. — Такие данные позволяют установить оптимальные нормы добычи зверей и птиц, решать вопросы об ограничении или полном запрете добычи тех или иных видов, а также оценивать проводимые в хозяйстве мероприятия по охране и воспроизводству.

С сентября по март егерской службой национального парка были проведены все необходимые учеты охотничьих животных.

— Из-за отсутствия снежного покрова зимний маршрутный учет провести не удалось, — отметили в отделе охраны животного мира и охотничьего хозяйства. — Основными методами для учета охотничьих животных были выбраны учет на подкормочных площадках, анкетный учет, учет во время гона и др.

Так, по материалам учетных данных численность в ГПУ «НП «Беловежская пуща» основных диких животных составила: зубр — 604 особи; лось — 260 особей; косуля — 1130 особей; олень благородный — 2650 особей; кабан —80 особей; лисица — 330 особей; волк — 70 особей; бобр — 360 особей; выдра — 100 особей; енотовидная собака — 186 особей.

Млекопитающие Беловежской пущи в настоящее время представлены 59 видами, что составляет 85% фауны Беларуси. Среди них наибольший интерес представляет зубр, внесенный в Международную Красную книгу. Кроме зубров из копытных в пуще водятся благородный олень, косуля, лось и кабан. Поголовье косули европейской подвержено значительным колебаниям и зависит от условий зимы и наличия ее врагов — волка и рыси. До вынужденного снижения популяции кабана самым малочисленным видом среди копытных являлся лось. В Беловежской пуще ранее обитало около его 80 особей. Хищные млекопитающие представлены 12 видами. Наиболее крупные из них — волк, рысь, лисица, енотовидная собака, барсук и выдра. Из мелких хищников встречаются каменная и лесная куницы.