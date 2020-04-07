Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+18 oC
USD: 2.55
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Беловежской пуще провели «перепись населения» и выяснили примерную численность обитателей леса

В Беловежской пуще провели «перепись населения» и выяснили примерную численность обитателей леса

В Национальном парке «Беловежская пуща» оценили численность обитающих в лесных массивах диких животных, сообщили в отделе охраны животного мира и охотничьего хозяйства природоохранного учреждения.


— Информацией о численности диких животных необходимо владеть для рационального ведения охотничьего хозяйства, — проинформировали специалисты. — Такие данные позволяют установить оптимальные нормы добычи зверей и птиц, решать вопросы об ограничении или полном запрете добычи тех или иных видов, а также оценивать проводимые в хозяйстве мероприятия по охране и воспроизводству.

С сентября по март егерской службой национального парка были проведены все необходимые учеты охотничьих животных.

— Из-за отсутствия снежного покрова зимний маршрутный учет провести не удалось, — отметили в отделе охраны животного мира и охотничьего хозяйства. — Основными методами для учета охотничьих животных были выбраны учет на подкормочных площадках, анкетный учет, учет во время гона и др.

Так, по материалам учетных данных численность в ГПУ «НП «Беловежская пуща» основных диких животных составила: зубр — 604 особи; лось — 260 особей; косуля — 1130 особей; олень благородный — 2650 особей; кабан —80 особей; лисица — 330 особей; волк — 70 особей; бобр — 360 особей; выдра — 100 особей; енотовидная собака — 186 особей.

Млекопитающие Беловежской пущи в настоящее время представлены 59 видами, что составляет 85% фауны Беларуси. Среди них наибольший интерес представляет зубр, внесенный в Международную Красную книгу. Кроме зубров из копытных в пуще водятся благородный олень, косуля, лось и кабан. Поголовье косули европейской подвержено значительным колебаниям и зависит от условий зимы и наличия ее врагов — волка и рыси. До вынужденного снижения популяции кабана самым малочисленным видом среди копытных являлся лось. В Беловежской пуще ранее обитало около его 80 особей. Хищные млекопитающие представлены 12 видами. Наиболее крупные из них — волк, рысь, лисица, енотовидная собака, барсук и выдра. Из мелких хищников встречаются каменная и лесная куницы.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Назван Всемирный автомобиль 2020 года
МЧС готово помогать медикам в борьбе с коронавирусом
Бизнес показывает пример поддержки медработников Минской области
Минобразования рекомендует выпускникам вместо запуска воздушных шаров посадить цветы и деревья
Министр по чрезвычайным ситуациям: «Центр безопасности» может заработать в Минске уже в этом году
В Климовичах столкнулось два Volkswagen. Пассажирку деблокировали спасатели
В Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка, посвященная освобождению узников Бухенвальда
Минчанин оплачивал покупки в интернете картами иностранцев
Караник: Важно не допустить лавинообразного распространения коронавируса
Литвин: заметно обострилась политика памяти
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
От какого слова «независимая аналитика»
В Беларуси увеличили лимит по бесконтактным картам, которым можно воспользоваться без ПИН-кода
Почти 50 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Беларуси
Президент обсудил с министром по чрезвычайным ситуациям пожароопасную обстановку в стране
Депутаты рассмотрели новую редакцию закона о здравоохранении
Ситуация с коронавирусом в Беларуси остается контролируемой
В Пинском районе поддержали бизнес снижением арендной платы
Данилович: победа в Великой Отечественной войне имеет огромное значение для белорусской государственности
В пятницу в Беларуси от -2 до +13, в воскресенье снова потеплеет до +18
Власти Швейцарии приступили к ослаблению карантина
АвтоВАЗ возобновит сборку автомобилей
мнение
Всеволод ШИМОВ
Евросоюз: мигрантам здесь не рады
Авторы
СКАНИРУЙТЕ