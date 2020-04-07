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  2. Лукашенко о коронавирусе: мы должны бороться за жизнь каждого человека

Лукашенко о коронавирусе: мы должны бороться за жизнь каждого человека

Об этом заявил Президент на совещании по теме готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения инфекции, вызванной коронавирусом. Глава государства, в частности, отметил, что проблема распространения инфекционных заболеваний тесно связана с экономикой страны. И в какой-то степени — с будущим существованием нашего государства:


— Потому что никто из вас, присутствующих, не может сказать, что произойдет с миром после этой болезни и психоза, который она породила. Мы не знаем замыслов лидеров крупных государств, как они воспользуются этой ситуацией. Из истории мы знаем, что каждый пользуется ситуацией так, как он считает нужным и выгодным для себя. Так было всегда в истории, даже когда события происходили посложнее, чем сейчас. К примеру, война. Недавняя война, 75 лет прошло, по историческим меркам — ничего. Тем не менее мы знаем сегодня, как воспользовались этим несчастьем многие государства. Некоторые на этом поднялись.

Глава государства напомнил о ситуации, связанной со свиным гриппом в 2009 году. Тогда тоже гибли люди, но не было такого психоза, как сейчас.

— Я не говорю, что мы должны мириться с тем, что гибнут люди. Мы должны бороться за каждого человека, — подчеркнул Александр Лукашенко. —За каждого! Особенно если речь идет о стариках. И если хотим, чтобы потом наши дети нас защищали и боролись за наши жизни, мы должны бороться за жизнь каждого старика. Потому что этот вирус бьет прежде всего по старикам и тем, кто слабо защищен иммунной системой. Нам нужно защитить, насколько это возможно, каждого человека.

Фото: БЕЛТА
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