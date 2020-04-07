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Введено госрегулирование цен на маски и дезинфицирующие средства

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 6 апреля 2020 года № 27 предусмотрено введение государственного регулирования цен на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи), информирует Национальный правовой интернет-портал.


Документом установлен предельный норматив рентабельности для определения суммы прибыли, которая включается в отпускные цены производителей, в размере 10%. Размер предельной максимальной надбавки импортера на маски и дезинфицирующие средства составит также 10%.

Что касается предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на эти товары, то она установлена в размере 15%.

Цены на маски и дезинфицирующие средства должны формироваться с учетом конъюнктуры рынка, но не выше установленных документом ограничений.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует в течение 90 дней.

Фото: архив БЕЛТА
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