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  2. Надежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы

Надежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы

Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с обширной двусторонней пневмонией, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает "МК" со ссылкой на неназванные источники. Это сделано не столько из-за тяжести состояния артистки, сколько для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

Исполнительница была госпитализирована 1 апреля в одну из частных московских клиник, пишет РИА Новости. Состояние Бабкиной тяжелое, но стабильное, и имеет положительную динамику, утверждают источники издания.

Ранее сын певицы сообщил, что она сдавала тест на коронавирус, но он оказался отрицательным.

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