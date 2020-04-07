Надежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы

Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с обширной двусторонней пневмонией, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает "МК" со ссылкой на неназванные источники. Это сделано не столько из-за тяжести состояния артистки, сколько для более эффективной работы аппарата ИВЛ.

Исполнительница была госпитализирована 1 апреля в одну из частных московских клиник, пишет РИА Новости. Состояние Бабкиной тяжелое, но стабильное, и имеет положительную динамику, утверждают источники издания.

Ранее сын певицы сообщил, что она сдавала тест на коронавирус, но он оказался отрицательным.