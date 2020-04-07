В Беларуси в среду без осадков и до +21 °С

В Беларуси продолжается потепление, в среду местами по стране воздух прогреется до +21, а в четверг до 23 тепла.





8 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный 5—10 м/с, по северо-востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0… +6, местами по югу до -3, днем +12… +18, по юго-западу страны до 21 градуса тепла.

В Минске и Гомеле в среду ночью +4, днем +16 В Гродно +4/+18 В Бресте +4/+20 В Могилеве +4/+14 В Витебске +5/+14 По данным многолетних метеонаблюдений, в Минске 8 апреля теплее всего было в 2005 году – плюс 17,8°С, а холоднее всего в 1940 – минус 8,2°С

В четверг в Беларуси станет еще теплее, но в пятницу вновь похолодает, к тому же усилится ветер.

9 апреля ночью небольшая облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны, кратковременные дожди. Ветер западной четверти 4—9 м/с, днем порывы до 14 м/с, в отдельных районах до 15—18 м/с. Температура воздуха в ночные часы +1... +6, местами 0... -2, днем от +12 по северу до +23 по югу страны.

В пятницу 10 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью на большей части, днем по востоку страны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +7 (по юго-востоку до +9), днем от +7 до +14.