Семейная драма и запретные плоды богемной жизни. Спектакль “Афинские вечера” на театральной неделе с “СБ”

Классический конфликт поколений в современной обработке — закулисье жизни интеллигенции показали в Минском областном драматическом театре. Это второе выступление в рамках театрального онлайн-марафона #БеларусьБЕЗcovid. С 7 по 11 апреля на сайте sb.by и в наших аккаунтах в соцсетях мы проводим видеотрансляции спектаклей, так что теперь посмотреть на игру любимых актеров можно, не выходя из дома.

На сцене история из жизни интеллигентной московской семьи. За вполне благопристойным «фасадом» семейства назрел скандал. Совсем юная незамужняя дочь — пианистка Наташа — ждет ребенка от своего возлюбленного Антона. Родители шокированы и отказываются давать свое благословение на женитьбу. Антону приходится пройти “тест на нравственность”, и он его проваливает.

Ссора в считанные минуты доходит до абсурда. Бабушка шокирует всех рассказами о запретных плодах богемной жизни — о необычной любви и поэтических вечеринках с игрой в античность. Деспотичный отец приказывает дать кровожадную клятву в обмен на разрешение жениться. Еще не рожденному ребенку предрекают перерождение души. Накал страстей безуспешно пытаются прервать рассказами о праздновании Масленицы. В итоге все смешивается в ком недоразумений.

И это отражает мысли героев: родители ошеломлены и растеряны, будущие супруги готовы бороться за свое счастье и даже не подозревают о новой беде в виде попытки принудительного аборта. Сумятица разобщает семью. А объединяет родившаяся девочка. Наташа верит, что в ней душа погибшей бабушки, мирится с родителями и становится знаменитой пианисткой.

Спектакль оставляет противоречивые чувства. История кажется переполненной ненужными деталями, развязка — слишком резкой, игра молодых актеров — слабоватой на фоне более опытных коллег. Но недостатки перекрывают безупречно исполненные роли гиперопекающих родителей и всегда понимающей бабушки. Радуют декорации: они ненавязчивые, лишь стулья, спинки которых в финале символизируют фортепиано, и люстра, спускающаяся к героям в виде коляски. От действия на сцене ничто не отвлекает. А мораль? Концовка открыта, каждый волен трактовать как вздумается. Нам нравится позитивный мотив: через какие бы запутанные ситуации в жизни ни приходилось пройти, все обязательно получится.

Тем временем, пока мы смотрели трансляцию и рассуждали, в комментариях к ней начало формироваться театральное сообщество “СБ”. С первых минут стрима зрители начали здороваться друг с другом и делиться размышлениями по поводу выступления. Кто-то шутил, мол, так и театралом стать недолго. Вперед! Откладывать ни к чему — вся неделя в вашем распоряжении.

Театральный марафон продолжится стримом детского спектакля “Золотое сердечко” завтра в 12.00. Посмотреть выступление можно на сайте sb.by. Социальная сеть Одноклассники тоже поддержала проект. На протяжении недели в группе “Беларусь Сегодня” в ОК транслируются все спектакли, так что насладиться игрой любимых актеров можно, не выходя из соцсети.

Беларусь — крупнейшая по размеру аудитории ОК страна после России: в месяц в соцсеть заходит почти каждый четвертый житель республики — около 2,8 млн человек. Большинство пользователей Одноклассников в Беларуси — женщины (61%). Ядро платформы, а именно люди 25—45 лет, составляют 50% от всей аудитории платформы в стране.