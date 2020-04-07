Анфимов: в стране есть возможности для мобилизации производства средств личной защиты

Полностью удовлетворить потребности страны в средствах индивидуальной защиты пока не удалось, отметил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов на заседании коллегии ведомства. По его мнению, это произошло из-за нерасторопности как отдельных производителей, так и органов государственного управления — и ведомственных, и на местах.

Не смогли оперативно перестроиться на выпуск необходимых стране изделий предприятия концерна «Беллегпром». Местные органы власти не сумели мобилизовать усилия частных компаний, а также задействовать мощности комбинатов бытового обслуживания, на которых есть швейные производства.

Леонид Анфимов отметил, что обеспечение потребности государства в средствах личной защиты должно реализоваться в кратчайшие сроки. Тем более что выпуск тех же медицинских масок не требует каких-то высоких технологий и дорогого оборудования. Он привел такой пример: в Витебской области для их пошива используют швейные машинки, которые есть в средних школах.