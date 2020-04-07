Лукашенко жестко предупредил Правительство о необходимости обеспечить средствами защиты население и врачей

— Это же не дело, что где-то в аптеке нет масок, где-то у врачей чего-то не хватает (респираторов, перчаток или бахил). Обеспеченность средствами защиты была на низком уровне, поэтому губернаторы — ваши помощники, ваша правая рука, — обратился Глава государства к представителям системы здравоохранения.
Президент жестко обозначил свою позицию:
— Я предупредил Премьер-министра и Правительство: если только к концу недели ответственные люди доложат, что чего-то не хватает в магазинах, аптеках или больницах, особенно для защиты врачей, Правительства не будет. Будут работать другие.
Вопрос обеспечения масками должен быть решен в ближайшее время:
— У нас хватает нормальных предприятий, которые шьют эти маски. Говорить о том, что у нас дефицит масок и респираторов, недопустимо! Если есть где-то эти проблемы, вертикаль власти во главе с Премьер-министром к понедельнику должны ее снять.
Глава государства также напомнил, что звучали обещания о том, что в стране ежедневно будет выпускаться 1 млн масок.
Фото: БЕЛТА
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