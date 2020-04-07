В Беларуси запретили посещать леса уже в пяти районах

Список районов, где введен запрет на посещение лесов, расширен до пяти, информирует пресс-служба Минлесхоза.
Ранее мы сообщали, что из-за сложной пожароопасной обстановки были закрыты для посещения леса в Столинском и Мозырском районах. Теперь этот перечень пополнили Жлобинский, Солигорский и Брагинский районы.
В Минлесхозе предполагают, что в скором времени запреты введут в большинстве районов Брестской и Гомельской областей, где стоит наиболее теплая и засушливая погода.
С начала 2020 года в Беларуси произошло 215 лесных пожаров, 98 из них — на территории Брестчины. Общая площадь возгораний составила более ста гектаров.