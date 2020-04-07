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  2. Из-за пожароопасной ситуации в Беларуси введены первые ограничения на посещение лесов

Из-за пожароопасной ситуации в Беларуси введены первые ограничения на посещение лесов

В связи со сложной пожароопасной обстановкой в Беларуси введены первые ограничения на посещение лесов — на территории Мозырского и Столинского районов, сообщили sb.by в пресс-службе Минлесхоза. Соответствующие решения приняты местными органами власти.


"В регионах сложился IV класс пожарной опасности: стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, пожар может возникнуть от малейшей искры", — проинформировала пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Анастасия Докучаева. В ближайшие дни ограничительные меры могут быть введены и в других регионах Брестской и Гомельской областей.

По информации Минлесхоза, только за прошедшие сутки в лесном фонде произошло 20 возгораний на площади 12,5 га. Наиболее напряженно ситуация традиционно складывается в южных регионах страны. Так, в лесах Столинского района с начала года произошло уже 17 лесных пожаров площадью 117,9 га.

Всего по стране с начала года зафиксировано уже 208 лесных пожаров — в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Негативное влияние на ситуацию с лесными пожарами оказывает недостаток влаги в почве. При этом основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор — выжигание сухой растительности, подчеркивают в Минлесхозе. В связи со сложившейся ситуацией государственная лесная охрана переведена на усиленный вариант несения службы.

Министерство лесного хозяйства убедительно просит граждан позаботиться о сохранности своего имущества и напоминает о том, что нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин.

На сайте Минлесхоза можно найти интерактивную карту запретов и ограничений на посещение лесов  (http://www.mlh.by/maps/map.php ). 

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