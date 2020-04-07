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Анфимов: завышение цен недопустимо

Необоснованное повышение цен недопустимо. Об этом говорил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов во время выступления на заседании коллегии ведомства. Мониторинг потребительского рынка, проведенный КГК, показал, что импортеры, поставщики и розничные продавцы своеобразно отреагировали на повышенный спрос на определенные позиции на продовольственном рынке и кратно взвинтили цены.


«Рынок похозяйничал в прямом смысле этого слова», - отметил глава Комитета госконтроля. И привел конкретные случаи. Один из крупнейших поставщиков овощей и фруктов за прошедший месяц увеличил отпускные цены на лимоны в 3,5 раза, корень имбиря – в 2,6 раза, капусту пекинскую – на 46 процентов, яблоки – на 39 процентов. У этого поставщика подорожала даже отечественная белокочанная капуста – на 40 процентов. Другой импортер увеличил в апреле по сравнению с мартом надбавки на импортную продукцию по отдельным позициям до 72 процентных пункта. На имбирь надбавка выросла с 8,45 процентов до 34,32 процента, на лимоны – с 16,73 процентов до 89,02 процента. Цены подняли и некоторые белорусские производители: на фруктовое пюре, капусту, картофель, репчатый лук, мясо цыплят-бройлеров и другую.

Стали «баловаться» высокими торговыми надбавками оптовая и розничная торговля. В одной из торговых точек Бреста, принадлежащих одной известной торговой сети, торговая надбавка на лимоны оказалась 247,8 процента. В итоге товар стоил 11,65 рублей за килограмм.

Леонид Анфимов отметил, что некоторые поставщики и реализаторы не соблюдают торговые наценки, рекомендованные Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Например, они составляют на растительное масло 20 процентов, а продавец в Могилеве на растительное масло производства бобруйского предприятия установил торговую надбавку 40 процентов.

Глава Комитета госконтроля предупредил присутствующих на заседании коллегии поставщиков, руководителей торговых сетей, ведомств: играться с ценами на потребительский рынок на фоне сложной эпидемиологической и экономической ситуации недопустимо. И КГК будет пристально следить за добропорядочностью участников рынка. Механизмы для ограничения аппетитов есть. Если же для завышения цен будут использоваться цепочки необоснованных посредников и другие непрозрачные схемы, то Леонид Анфимов обещал привлечь к изучению проблемы ценообразования и сотрудников Департамента финансовых расследований.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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