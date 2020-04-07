Анфимов: завышение цен недопустимо

, - отметил глава Комитета госконтроля. И привел конкретные случаи. Один из крупнейших поставщиков овощей и фруктов за прошедший месяц увеличил отпускные цены на лимоны в 3,5 раза, корень имбиря – в 2,6 раза, капусту пекинскую – на 46 процентов, яблоки – на 39 процентов. У этого поставщика подорожала даже отечественная белокочанная капуста – на 40 процентов. Другой импортер увеличил в апреле по сравнению с мартом надбавки на импортную продукцию по отдельным позициям до 72 процентных пункта. На имбирь надбавка выросла с 8,45 процентов до 34,32 процента, на лимоны – с 16,73 процентов до 89,02 процента. Цены подняли и некоторые белорусские производители: на фруктовое пюре, капусту, картофель, репчатый лук, мясо цыплят-бройлеров и другую.Стали «баловаться» высокими торговыми надбавками оптовая и розничная торговля. В одной из торговых точек Бреста, принадлежащих одной известной торговой сети, торговая надбавка на лимоны оказалась 247,8 процента. В итоге товар стоил 11,65 рублей за килограмм.Леонид Анфимов отметил, что некоторые поставщики и реализаторы не соблюдают торговые наценки, рекомендованные Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Например, они составляют на растительное масло 20 процентов, а продавец в Могилеве на растительное масло производства бобруйского предприятия установил торговую надбавку 40 процентов.Глава Комитета госконтроля предупредил присутствующих на заседании коллегии поставщиков, руководителей торговых сетей, ведомств: играться с ценами на потребительский рынок на фоне сложной эпидемиологической и экономической ситуации недопустимо. И КГК будет пристально следить за добропорядочностью участников рынка. Механизмы для ограничения аппетитов есть. Если же для завышения цен будут использоваться цепочки необоснованных посредников и другие непрозрачные схемы, то Леонид Анфимов обещал привлечь к изучению проблемы ценообразования и сотрудников Департамента финансовых расследований.