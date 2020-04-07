Репортаж из костюмерного цеха Купаловского театра, где начали шить маски

С каждым днем все больше звеньев в цепочке добрых дел. Вчера мы рассказывали о том, как неравнодушные белорусы помогают больницам с доставкой обедов и подыскивают для врачей комфортное жилье. Еще один необычный проект запустил на днях Национальный академический театр имени Янки Купалы: его пошивочный цех начал изготавливать защитные маски, которые передадут пациентам 10-й клинической больницы Минска. За работой мастериц понаблюдали корреспонденты «СБ. Беларусь сегодня».

На этой неделе в Купаловском театре отменены все спектакли. И в пошивочном цеху непривычная атмосфера: вместо выкроек ярких исторических костюмов на столах ждут своей очереди заготовки из белого хлопка для защитных масок. Сегодня здесь трудятся две швеи Ольга и Надежда. Большинство их коллег — люди зрелого возраста, поэтому для них безопаснее работать дистанционно, но многие все равно охотно приходят помочь.

Светлана Шитикова, заместитель генерального директора театра, рассказывает, что за счет внебюджетных средств уже пошили тысячу масок, которые передают больнице. Открыли и расчетный счет, через который инициативу театра могут поддержать все желающие.

— Мы шьем маски немедицинского назначения, ими будут пользоваться пациенты, контакты первого и второго уровней, — уточняет Светлана Шитикова. — Маски для врачей должны быть сертифицированы, мы проработали и этот вариант, но это слишком долгий путь. А в больницах как раз есть потребность в масках для пациентов.

Врачи 10-й больницы — частые гости в зрительном зале, поэтому сейчас партнеры решили проявить свое участие и предложить помощь. Шить нетеатральные маски оказалось не так уж просто, признаются мастерицы.

— Но всему учишься в процессе, — говорит Надежда, прострачивая на швейной машинке очередное изделие. — Мы изучили готовые, которые продаются в аптеках. Шьем по такому принципу: четырехслойные из хлопка, а учитывая складки, они еще толще получаются.

— Если есть необходимость, всегда можно научиться и помогать, — поддерживает разговор Ольга. — Тем более сейчас это нужно стране. Обычно я шью женские исторические костюмы, так что эта работа не очень сложная, главное — слаженность действий. Трудность скорее в большом количестве: я вчера 500 нарезала, сегодня вот мозоли на пальцах.

В день одна швея театра может пошить примерно 70 масок. Процесс идет в несколько этапов: сформировать будущую маску, сложить складки, обметать, отутюжить, пришить резинку, обработать края… Чтобы не бегать лишний раз от швейной машинки к утюгу, шьют маски партиями — в итоге в час у мастерицы получается где-то десять готовых изделий.

— Наша коллега, которая вернулась на работу после перелома руки, вчера трудилась не вставая, а сегодня не смогла выйти, потому что «горела» рука от постоянного напряжения, — добавляет Надежда.

— Да, не все так просто, — соглашается Ольга. — Но у нас маски из хорошей ткани, износоустойчивой — их можно постирать, обработать, тщательно проутюжить и повторно использовать.

К слову, подобную поддержку сегодня оказывают театры в разных уголках мира. Среди них московский Детский музыкальный театр имени Натальи Сац и Государственный академический театр танца в Казахстане, а также партнеры купаловцев: театр имени Юлиуша Остервы в польском Люблине и оперный театр в болгарском Бургасе. Театр имени Янки Купалы также приглашает присоединиться к проекту коллег в Беларуси, у которых есть такая возможность.

Кстати

Поддержать проект можно через благотворительный перевод на счет Купаловского театра. Например, через интернет-банкинг.

Банк-получатель: ОАО “БПС-Сбербанк”, г. Минск,

номер счета: BY43BPSB30121029400139330000,

УНП 100377901

код банка: BPSBBY2Х,

назначение платежа: “Нетэатральная маска”.